В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) Украины, контролируемых пророссийскими боевиками, зарплаты рабочим на «национализированных» «Внешторгсервисом» предприятиях не выплачиваются 3−4 месяца, сообщает независимое издание DonPress со ссылкой на Telegram-канал @dontel.

По данным ресурса, ВТС последнее время платил сотрудникам каждую субботу по 13−20%. Однако неделю назад процент был отчислен только рабочим в цехах, а в прошлую субботу дали по 15−20%.

«Все проценты – это в лучшем случае по 5 тысяч рублей, у кого оклад позволяет, а некоторым приходит по 500−800 рублей. А у большинства семьи есть. Вдобавок на заводах ремонтов нет, деньги не вкладываются, развития нет. Повышать зарплаты не собираются, долги не платят, увольняться почти запрещают», – пишет Telegram-канал.

Кроме того, как уточняет издание, всем работникам предприятий «Внешторгсервис» ОРДО, которые ранее уволились, прекратили выплату расчетных средств. При этом заявления от работников не принимают ни т. н. самопровозглашенные МВД ДНР, ни прокуратура, а «служба безопасности предприятий рекомендует не распространяться». Эта тема, как отмечает ресурс, в регионе запрещена на официальном уровне.

Ранее региональные СМИ писали, что на металлургических предприятиях в контролируемой пророссийскими боевиками части Донецкой области случился очередной кризис с выплатами зарплат. Задолженность на предприятиях составила 4-5 месяцев.

В начале октября на Енакиевском металлургическом заводе прошли массовые митинги. Волна возмущений затронула также Макеевский меткомбинат и Донецкий металлургический завод.

«Внешторгсервисом», который зарегистрирован в Южной Осетии, управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко. В начале апреля 2017 года компанию назвали временным администратором для управления рядом предприятий на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей.

Это, в частности, «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, а также угольные предприятия «Ровенькиантарцит», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь», а также Алчевский металлургический комбинат.