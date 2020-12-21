Большинство россиян, желающих встретить Новый год за рубежом, выбрали Турцию, сообщает Коммерсант. О том, что Турция стала вторым по востребованности направлением в новогодний сезон, несмотря на коронавирусные ограничения, рассказали представители российских турагентств.

Турецкое направление, по сравнению с остальными, потеряло немного: если в целом число желающих приобрести путевку сократилось на 50-60%, а объем продаж туров – на 80%, то спрос на Турцию в новогодний сезон снизился всего на 15% по сравнению с 2019 годом.

Сервисы по бронированию туров Level.Travel и Travelata.ru оценивают долю Турции в период с 26 декабря по 3 января в 24% и 32% соответственно. Средний чек бронирования составил 102 тысячи рублей. Направление в этом сезоне по популярности уступает только российским курортам. На третьем месте – Танзания, границы с которой Россия открыла одной из первых в августе этого года. Примечательно, что до 2020 года это направление популярным не считалось: доля продаж не превышала 1%. Сегодня объем продаж туров в Танзанию варьируется на уровне 5-12% от общего числа.

Специалисты отметили необычную для этого сезона популярность Турции еще в ноябре, когда продажи туров по итогам месяца выросли на 15%. Обычно в конце осени многие российские туристы предпочитают Таиланд или ОАЭ. В 2020 году картина на рынке поменялась полностью: из-за закрытых границ и распространяющейся инфекции коронавируса значительно снизились и предложение, и спрос. Однако российских туристов не испугал ни вирус, ни ограничения, которые ввели в Турции в связи с растущим числом заболевших.

Власти страны уже предупредили, что комендантский час на выходных и в ночное время суток по будням, а также введенный с 31 декабря по 4 января карантин на туристов не распространяются. Все рестораны и кафе продолжают работать навынос, гостиницы, и даже некоторые музеи функционируют в обычном режиме.