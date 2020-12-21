Социальная сеть «Одноклассники» оценила регионы России по доброжелательности их жителей, пишут РИА Новости. В 2020 году самыми позитивными признали Алтайский и Забайкальский края.

Рейтинг был составлен на основе комментариев, реакций и оценок 43 миллионов пользователей русскоязычной сети, которые они оставили под фотографиями в открытом доступе. Эмоциональную окраску и тональность комментариев определяли при помощи специального алгоритма машинного обучения. Статистика подсчитывалась поквартально.

По итогам всех кварталов 2020 года, уверенно лидируют жители Алтайского и Забайкальского краев, которых и признали самыми добродушными в России. За ними идет Кемеровская область. В Топ-5 также вошли республика Татарстан и Самарская область. Последующие пять строчек между собой распределили Нижегородская, Новосибирская и Саратовская области, Красноярский край и Свердловская область.

Пользователи стали оставлять больше позитивных постов в четвертом квартале года, знаменующим окончание трудного 2020 года. Менее щедрым на добрые комментарии оказался второй квартал – соцсеть объясняет это новостями о коронавирусе и всеобщим карантином.

Наименее доброжелательными на протяжении всего года стали жители Приморского и Хабаровского края – они чаще ставили грустные смайлики и оставляли негативные комментарии, особенно в третьем квартале 2020 года. Именно в это время в Хабаровске начались массовые акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля.

На третьем месте по угрюмости – Москва и Московская область, следом идут Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Иркутская, Воронежская и Волгоградская области.

Самой обсуждаемой темой в 2020 году «Одноклассники» назвали коронавирус. Пользователи упомянули COVID-19 более 22 миллионов раз, а самый большой резонанс вызвали новости о введении масочно-перчаточного режима и официальное объявление нерабочих дней в России весной и летом. Волну обсуждений вызвал и перенос дат крупных событий: праздничного парада Победы, чемпионата Европы по футболу и летних олимпийских игр в Токио.