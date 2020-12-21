Шестилетняя Анастасия Радзинская из России вошла в ежегодный рейтинг YouTube-блогеров с самыми высокими доходами, который составляет журнал Forbes.

Юная россиянка заняла седьмое место, отмечает «Медуза». Forbes оценил ее годовой заработок в 18,5 миллиона долларов. Отмечается, что Настя – единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.

В прошлом году Радзинская также фигурировала в рейтинге. Тогда она заняла третье место с доходом 18 миллионов долларов. Канал Like Nastya имеет более 65,9 миллионов подписчиков, общее число просмотров ее роликов составило почти 49 миллиардов. Первое видео в блоге было опубликовано в 2016 году. С 2018 года семья Насти живет в США.

В своих видео Настя играет, проводит время с отцом, показывает сценки, делает познавательные видео. «Ролики красочные, выразительные, не содержат сложного языка, что делает их идеальными для детской аудитории по всему миру. С момента ее появления в рейтинге в прошлом году популярность Насти расширилась: она стала известной в TikTok, набрав 3 миллиона подписчиков, а в следующем году запустит программу лицензирования [своего бренда]», — отмечает Forbes.

Первое место в рейтинге Forbes, как и в прошлом году, занял 9-летний Райан Каджи из Техаса. По оценке журнала, его доход составил 29,5 миллиона долларов. На втором месте оказался 22-летний Джимми Дональдсон с доходом в 24 миллиона долларов, на третьем — создатели канала Dude Perfect с заработком в 23 миллиона.