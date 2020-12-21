В российских школах девочки в старших классах обогнали мальчиков по среднему баллу ЕГЭ почти по всем предметам - у девочек в среднем результаты на 3-5 баллов выше, чем у мальчиков, пишет Telegram-канал «Толкователь», приводя данные сборника материалов международной конференции ИСЭПН РАН III Римашевские чтения. «Сбережение населения России: здоровье, занятость, уровень и качество жизни» за 2020 год.

Согласно исследованию, девочки опережают мальчиков даже по традиционно «мужским» предметам. По физике среди девочек средний балл составляет 46,7, у мальчиков – 45, по информатике - 59,2 против 56,4 у мальчиков, по географии – 53,8 и 52,3 баллов соответственно.

Единственный предмет, в котором девочки показывают результат несколько ниже, чем мальчики – математика. У девочек средний балл по нему – 44, а у мальчиков – 44,2.

«Неудивительно, что в поколении до 40 лет по уровню полученного высшего образования женщины все больше и больше обгоняют мужчин – разница уже достигла 10-12 процентных пунктов в пользу женщин, и этот показатель будет расти и дальше. Российские женщины в своем развитии все больше отрываются от мужчин», - указывает автор Telegram-канал известный журналист Павел Пряников.

По его мнению, женщинам в России в будущем все труднее будет создавать равную себе пару, поскольку им не хватит мужчин равного с ними социального уровня как по полученному образованию, так и по отсутствию девиаций, здоровью и другим критериям.