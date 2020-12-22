ПОЛИТИКА
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Дети священника из Мордовии обвиняют отца в домашнем насилии
«Приковывал цепями, заставлял есть испражнения»: дети священника из Мордовии обвиняют отца в домашнем насилии и издевательствах. Шестеро из них обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь 56-летнего священнослужителя и его супругу к уголовной ответственности. Отец подал ответную жалобу, обвинив старших детей в похищении младших из дома. #Мордовия #священник #насилие #дети
Дети священника из Мордовии обвиняют отца в домашнем насилии / Others
22 декабря 2020 г.
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