Дети священника из Мордовии обвиняют отца в домашнем насилии

«Приковывал цепями, заставлял есть испражнения»: дети священника из Мордовии обвиняют отца в домашнем насилии и издевательствах. Шестеро из них обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь 56-летнего священнослужителя и его супругу к уголовной ответственности. Отец подал ответную жалобу, обвинив старших детей в похищении младших из дома. #Мордовия #священник #насилие #дети