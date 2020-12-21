Благоустройство площади Революции в городе Кинешма Ивановской области вызвало настоящий скандал: жителей возмутили суммы, потраченные властями на три скамейки и 15 урн, пишет местное издание «Кинешмец.Ру». Проект обошелся в более чем три миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью престижной иномарки или трех однокомнатных квартир в городе.

Проект благоустройства Кинешмы, как и дизайн массивных скамеек из лиственницы под названием «Аксонометрия», разработало московское конструкторское бюро «Стрелка». Бюджет третьего этапа реконструкции площади Революции составил 3,305 миллиона рублей, в соответствии с данными, опубликованными на сайте госзакупок. На том же ресурсе указана и стоимость «Аксонометрий» – по 109,7 тысяч рублей за каждую. Портал «168 часов» утверждает, что в процессе цена скамеек выросла более чем в семь раз, и львиная доля этих денег ушла в карман подрядчику.

Столичные урбанисты, как пишут в СМИ, применяли в ценообразовании коэффициенты, которые используются только при государственных оборонных заказах.

Установленные в октябре скамейки и мусорные урны вызвали недоумение у местных жителей, которых поразили размеры и цены. Пользователи нашли более дешевые альтернативы, например, скамейки из сибирского кедра или дуба, которые стоят в десятках российских городов, а цена их не превышает 40 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что реконструкция Волжского бульвара в центре Кинешмы завершится досрочно за счет средств федерального бюджета. На благоустройство набережной выделено 164 миллиона рублей, работы планируют завершить к концу этого года. Работы ведутся в рамках проекта нового туристического кластера на базе городов Кинешма и Юрьевец Ивановской области. По планам департамента культуры, после реконструкции турпоток увеличится почти вдвое – до 2 миллионов человек в год.

Средняя зарплата в Кинешме, по официальной статистике, - 25,5 тысяч рублей (340 $). Цена хорошей однокомнатной квартиры - порядка миллиона рублей.