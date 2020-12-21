Тропические леса в Бразилии стали функционировать вопреки законам природы и выделять, а не поглощать, углекислый газ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование научного журнала ScienceAdvances. Ученые заметили, что с 2013 года скорость поглощения СО2 деревьями снизилась, а выделения – наоборот, увеличилась.

В лесах одной только Амазонии сконцентрировано около 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Помимо них, в Южной Америке есть и другие лесные массивы, которые подвергаются вырубке. В некоторых из них из-за климатических и атмосферных изменений гибнут деревья.

«Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов», – пишут исследователи ScienceAdvances.

Причиной перемен в жизнедеятельности фауны Амазонии климатологи считают уменьшение количества осадков по всей Бразилии почти на 10 мм ежегодно, аномальную жару и периодические засухи. Ученые не исключают, что дополнительным фактором может быть конкуренция между деревьями и лианами за доступ к воде и свету.

Многолетние исследования, в ходе которых были собраны пробы древесины и почвы, и регулярные отслеживания уровня температуры и осадков позволили установить, что до 2013 года деревья больше поглощали, а не выделяли СО2. Вместе с этим увеличивалась их биомасса. После 2013 года поведение деревьев изменилось: каждый гектар леса избавляется от 130 кг запасенного в нем углекислого газа ежегодно. Скорость поглощения углеродов ежегодно падает на 2,6%, а выделения – на 3,4%. Эти процессы, в частности, касаются вечнозеленых лесов Бразилии.

В 2019 году амазонские леса сильно пострадали от пожаров, число которых стало рекордным за всю историю и достигло около 40 тысяч. За прошедший год в Бразилии сгорело более 6,5 миллиона гектаров «легких планеты» – так называют СМИ леса Амазонии, вырабатывающих около 20% кислорода и поглощающих 25% углекислого газа всей атмосферы.