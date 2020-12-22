ПОЛИТИКА
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Панда напала на непрошенного гостя в Московском зоопарке
Гигантская панда Ру Йи, живущая в Московском зоопарке, напала на снеговика и отобрала у него несколько морковок. Снежного бамбукового медведя поставили в вольер работники зверинца, чтобы позабавить питомца. Панды Ру Йи и Дин Дин были подарены Московскому зоопарку Китаем в апреле 2019 на 15 лет в рамках исследовательского проекта. #Москва #панда #зоопарк
Панда напала на непрошенного гостя в Московском зоопарке / Others
22 декабря 2020 г.
Истории
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