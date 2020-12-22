Панда напала на непрошенного гостя в Московском зоопарке

Гигантская панда Ру Йи, живущая в Московском зоопарке, напала на снеговика и отобрала у него несколько морковок. Снежного бамбукового медведя поставили в вольер работники зверинца, чтобы позабавить питомца. Панды Ру Йи и Дин Дин были подарены Московскому зоопарку Китаем в апреле 2019 на 15 лет в рамках исследовательского проекта. #Москва #панда #зоопарк