Согласно исследованию, проведенномуPew Research Center, в 56 странах из 198 женщины подвергались преследованиям со стороны отдельных лиц или групп из-за одежды, которая «нарушала религиозные или светские нормы». В 2018 году 61 государство ввело ограничение на ношение религиозных предметов одежды, из них 21 – страны Европы.

Всемирно известный исследовательский центр Pew охватил период с 2016 по 2018 год и проанализировал все случаи, когда женщины подвергались словесным оскорблениям, физическому насилию или даже были убиты из-за своего религиозного внешнего вида, например, ношения хиджаба. Подобные инциденты были зафиксированы в 42 странах. В 19 странах мира женщин притесняли из-за слишком светского или открытого внешнего вида – в частности, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Только в пяти государствах – Германии, Индии, Индонезии, Израиле и России, - женщины подвергались давлению по обеим причинам.

Европа стала лидером по социальной вражде: в 20 (44% от общего числа) странах континента мусульманки столкнулись с дискриминацией, физическим насилием и другими формами жестокого обращения из-за ношения головных уборов. В Дании, например, водитель отказался уступить место для парковки мусульманке в 2018 году, потому что на ней был платок; в Германии местная жительница ударила женщину в хиджабе и попыталась снять его силой.

Второе место по количеству стран, где женщины страдают из-за своего внешнего вида, занял Азиатско-Тихоокеанский регион – здесь их 14, в 10 из них зарегистрированы преследования по религиозному признаку. В частности, аналитический центр обратил внимание на рекламную компанию, организованную в Кыргызстане в 2016 году для «борьбы с платками», где были представлены девушки в традиционной исламской одежде со слоганом «Бедная нация, куда мы идем?».

В 2018 году резко выросло число государств, власти которых ввели ограничения на ношение религиозной одежды – если в 2013 году их число составляло 41, то пятью годами позже оно выросло до 61. Большая часть из них – европейские страны, всего 21.

Первой страной ЕС, которая запретила ношение в общественных местах элементов одежды, полностью скрывающих лицо, стала Франция. Соответствующий закон, представленный тогдашним президентом Николя Саркози, был одобрен 13 июля 2010 года. В 2018 году закон, запрещающий ношение головных уборов и элементов одежды, полностью закрывающих лицо, приняла Дания.