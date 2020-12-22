ПОЛИТИКА
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Иудеи-ортодоксы протестуют против соглашений арабских стран с Израилем
Ортодоксальные иудеи устроили в Восточном Иерусалиме митинг против государственной политики сионизма. Верующие также недовольны подписанным соглашением о «нормализации отношений» с ОАЭ и некоторыми другими арабскими странами. О своем неприятии документа заявила Турция, т. к. он идет в разрез с интересами оккупированного народа Палестины. #Израиль #митинг #Палестина
Иудеи-ортодоксы протестуют против соглашений арабских стран с Израилем / Others
22 декабря 2020 г.
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