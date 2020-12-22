Иудеи-ортодоксы протестуют против соглашений арабских стран с Израилем

Ортодоксальные иудеи устроили в Восточном Иерусалиме митинг против государственной политики сионизма. Верующие также недовольны подписанным соглашением о «нормализации отношений» с ОАЭ и некоторыми другими арабскими странами. О своем неприятии документа заявила Турция, т. к. он идет в разрез с интересами оккупированного народа Палестины. #Израиль #митинг #Палестина