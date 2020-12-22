Сотни российских военных прибыли в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), где произошел конфликт между властями и оппозицией на фоне предстоящих президентских и парламентских выборов. Как указывает агентство URA.Ru, в рамках двустороннего соглашения о военной помощи из РФ также доставлено тяжелое вооружение.

«В страну переброшены сотни российских военнослужащих регулярных войск, а также тяжелое вооружение», – заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, слова которого приводит французская газета Le Figaro. Казаги добавил, что военную помощь стране оказала также Руанда.

В коммюнике, подписанном министром иностранных дел ЦАР, говорится, что «для обеспечения безопасности избирательного процесса был сделан запрос о помощи к друзьям и братьям из России и Руанды».

Позже посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко объяснил сообщения о переброске российских военных в эту страну. По словам Титоренко, которого цитирует РИА «Новости», из общего числа российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России. Еще 14 офицеров, как пояснил российский дипломат, служат в составе миротворческой миссии ООН – МООНЦАР.

При этом Титоренко подтвердил, что по просьбе правительства республики в страну также прибыли военные инструкторы, которые обучают армию, пишет «Лента.Ру». «Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», – отметил посол.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в ЦАР между властями и антиправительственной коалицией. Оппозиция ставит своей задачей помешать действующему президенту страны Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок на выборах 27 декабря этого года. Для этого в настоящее время отряды повстанцев пытаются перекрыть основные пути снабжения столицы ЦАР Банги.

21 декабря местные СМИ писали о том, что объединенные силы повстанцев страны разгромили отряд наемников ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин. По данным африканских журналистов, столкновение произошло недалеко от города Мбаики.

Как отмечает Русская служба BBC, структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убитыжурналисты «Центра управления расследованиями» Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в регион для съемок документального фильма о ЧВК «Вагнер» и активности структур Пригожина в стране.