В этом году в Турции, несмотря на все сложности из-за пандемии, продолжаются программы обучения и поддержки соотечественников и родственных сообществ, с которыми страну связывают крепкие исторические, религиозные, политические, географические и культурные связи, говорится в письменном заявлении YTB.

С целью сохранения среди уйгурской диаспоры родного языка, традиций и ценностей были изданы учебники на уйгурском языке. Материал был составлен при участии преподавателей уйгурского языка, работающих в 12 странах, в том числе в Турции, США, Швеции, Кыргызстане, Бельгии, Японии.

В рамках Образовательного проекта им. Фараби были организованы курсы по математике и естественным наукам для уйгурской молодежи среднего и старшего школьного возраста.

Кроме того, была реализована Азиатско-Тихоокеанская программа онлайн-обучения для повышения квалификации журналистов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Заявки на участие в программе подали 150 человек из 9 стран.

Помимо прочего, YTB реализует стипендиальную программу для иностранных студентов, желающих получить образование в Турции. Страна приступила к реализации «Большого студенческого проекта» в 1992 году. В 2012 году он был переименован в Стипендиальную программу Турции, в настоящее время реализуемую YTB. Благодаря этому проекту множество иностранных студентов из разных стран мира получило возможность обучаться в Турции.

Во время учебы в турецких вузах иностранные студенты обеспечиваются бесплатным жильем и питанием, а также медицинской страховкой. В 2019 году было получено рекордное число заявок на участие в стипендиальной программе – 146 600 из 167 стран мира.

Первые уйгурские эмигранты из КНР появились в Турции несколько десятилетий назад. Большая часть из них переехала в страну, пытаясь спастись от репрессий со стороны китайских властей и сохранить свою идентичность. Отдельные уйгурские районы можно найти в Стамбуле и в Кайсери. Там помогают вновь прибывшим уйгурам интегрироваться.