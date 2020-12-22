Столица туризма с миллионами местных и иностранных отдыхающих каждый год является перекрестком древних цивилизаций, таких как Ликия и Памфилия, где обнаружено более 50 древних поселений.

Древний город Патара находится в центре внимания туристов с тех пор, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2020 год «Годом Патары». Патара расположена в 30 минутах езды от района Каш, который поражает посетителей своими живописными пляжами и уникальным историческим наследием. Здание ликийского парламента, одного из первых примеров демократии, и остатки древнего маяка являются одними из самых ярких достопримечательностей города.

Древний город Ксантос, бывшая столица Ликии, расположенный недалеко от района Кынык в Каше, знаменит своими уникальными памятниками-гробницами. Церковь Святого Николая была построена в древнем городе Мира для Святого Николая (также известного как Санта-Клаус), который родился в Патаре и провел большую часть своей жизни в соседнем Демре. Это одно из самых интересных исторических мест в регионе. В Андриаке, порту древней Миры, можно познакомиться с древними артефактами в Музее ликийских цивилизаций.

Те, кто заглянет в район Кумлуджа, могут посетить Родиаполис, родной город известного филантропа Опрамоаса. Там можно увидеть памятник Опрамоасу, его театр, бани, церкви, некрополь и многочисленные цистерны.

Древний город Ариканда знаменит своими банями, цистернами, скальными гробницами, саркофагами и другими архитектурными сооружениями, которые хорошо сохранились до наших дней. Ариканда расположена в 30 километрах вниз по дороге Финике – Элмали.

Древний город Фазелис в районе Кемера был еще одним важным торговым портом в Ликии. С широких магистралей бывшего города, театра и агоры также открываются потрясающие виды на море.

Кроме богатой истории Анталья также известна своими многочисленными необычайно красивыми пляжами. Чтобы узнать еще больше об этом удивительном городе, а также о многих других туристических центрах Турции, переходите на сайт «Турция Сейчас».