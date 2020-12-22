Мечеть Айя-София

Мечеть Айя-София – лучшее место для начала путешествия по Стамбулу. Она была построена три раза на том же месте. Свой окончательный вид Собор Святой Софии принял в 537 году. После завоевания Стамбула к собору Святой Софии, который был открыт как мечеть, добавились михрабы, кафедра, залы муэдзинов, кафедра для проповедей. Здание считается архитектурным шедевром, а также самым старым собором в мире.

Дворец Топкапы

Дворец Топкапы – величественная постройка, где жили султаны и их семьи. Это один из самых красивых дворцов города. Он имеет 600-летнюю историю. Парки, сады и дворы сегодня можно посетить как часть дворца-музея Топкапы. Есть и закрытые для посетителей места, например, казначейство.

Мечеть Султанахмет

Голубая мечеть – здание с великолепной архитектурой является центральной достопримечательностью Стамбула с 1617 года. Ее архитектором был Седефкар Мехмета Аны, один из учеников Мимара Синана. Мечеть получила свое название из-за множества голубых керамических изразцов. Говорят, что внутри мечети более 20 тысяч плиток.

Площадь Султанахмет

Это одно из самых популярных мест Стамбула среди туристов. Площадь получила свое название от одноименной мечети. Помимо Голубой мечети, рядом с площадью находятся мечеть Айя-София, дворец Топкапы, парк Гюльхане. Змеиная колонна и Немецкий фонтан также входят в число архитектурных памятников площади.

Гранд базар

Гранд базар – один из крупнейших крытых базаров в мире. В нем находится почти четыре тысячи магазинов. На историческом Гранд базаре продаются самые различные товары: специи, лампы, ковры, ювелирные изделия, – словом, все что пожелаете. Впечатление от посещения Стамбула без Гранд базара будет неполным.

Список самых завораживающих и красивых мест Стамбула можно продолжать до бесконечности. Богатая история города, пролив Босфор, вкуснейшая еда и сладости однозначно обеспечат вам незабываемую поездку. Чтобы узнать больше об этом уникальном городе, а также о многих других достопримечательностях Турции, переходите на сайт «Турция Сейчас».