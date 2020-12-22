В начале декабря А.Б. Чубайса неожиданно практически для всех профессиональных экспертов назначили спецпредставителем Президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал Владимир Путин: «Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития».

Какие могут быть цели устойчивого развития в условиях развивающегося глобального системного кризиса?

Статусом специального представителя президента России на конец 2020 года обладают почти два десятка человек. При этом в администрации президента официально или почти официально числятся только три спецпредставителя: Руслан Эдельгериев – советник главы государства, отвечающий за вопросы климата, Сергей Иванов – спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Дмитрий Ливанов – бывший министр образования, спецпредставитель по торгово-экономическим связям с Украиной.

Остальные спецпредставители Путина либо лично сами, либо по протекции определенных околокремлевских групп выбивали себе такую достаточно странную, но красивую должность. Например, спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, спецпредставитель по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Меркушкин, Сергей Шматко, бывший министр энергетики – спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Эта вторая группа спецпредставителей не являются госслужащими, не получают зарплаты, не имеют официально утвержденных кадров и даже кабинета в Администрации Президента на Старой площади. То есть по сути это некие общественники. А в международной дипломатии никакой более-менее серьезный государственный политик не будет встречаться на равных с общественником-любителем.

Прямых правовых оснований для существования должности спецпредставителя нет: она не упоминается в Конституции, хотя такой спецпредставитель вроде бы напрямую подчиняется Путину. Но абсолютное большинство таких людей за последние годы ни разу даже не встречались с ВВП.

О планируемом уходе Чубайса стало известно в октябре, официальное назначение его преемника в Роснано состоялось в четверг, 3 декабря. При этом если с новым главой госкорпорации – Сергеем Куликовым – Владимир Путин провел личную встречу, то с ее бывшим руководителем даже не встретился.

Чем в принципе может заниматься Чубайс в новой должности? Неизвестно. Цели устойчивого развития (ЦУР), о которых говорится в указе Путина о назначении, прописаны в документах ООН.

Всего их 17, и достижение этих целей планируется к 2030 году. Среди них ликвидация нищеты, голода, достижение гендерного равенства, борьба с изменением климата и т.д. Если кратко, то за все хорошее и против всего плохого.

Такое бюрократическое обсуждение неожиданного карьерного перемещения Чубайса достаточно официально и скучно. Но никто из экспертов почему-то не отвечает на самый главный вопрос – почему кадровое решение по Чубайсу состоялось именно сейчас, не раньше и не позже?На всем протяжении новейшей истории России между Путиным и Чубайсом сохранялись весьма сложные, периодически напряженные, а иногда и открыто кризисные отношения.

С 1992 года и вплоть до 2000 года Анатолий Борисович являлся главным ответственным для «Семьи» и лично для Ельцина за конфиденциальные и секретные контакты и связи с высшим американским истеблишментом. Неизвестно, сам ли Ельцин утвердил Чубайса на эту роль или кто-то подсказал. Но в любом случае правы те, кто считает, что именно Анатолий Борисович являлся главным агентом влияния США в России в 90-е годы.

В этот период Чубайс несколько раз жестко конфликтовал с Путиным. Он выступал категорически против перевода Путина из Санкт-Петербурга в Москву после проигрыша Собчака на губернаторских выборах 1996 года. Именно ВВП сыграл главную роль в неожиданном и сенсационном провале петербургского губернатора.

Чубайс прямо конкурировал с Путиным по поводу премьерского поста в 1998-99 годах и несколько раз, несмотря на свою административную осторожность, прямо говорил об этом Ельцину.

Сам Путин об этих и других действиях Чубайса достаточно хорошо знал и никогда не забывал, поскольку он человек очень даже злопамятный.

Но Чубайс – преданный сотрудник Ельцина – одновременно очень дисциплинированно выполнял распоряжения своего босса. Когда первый президент России окончательно сделал ставку на Путина как на своего преемника, то именно Анатолий Борисович интенсивно работал над тем, чтобы Билл Клинтон и вашингтонская верхушка одобрили выдвижение ВВП на роль нового хозяина Кремля.

Кстати, справедливости ради, надо отметить, что Чубайс как умный администратор совсем не был инициатором скандальной ваучерной приватизации. Изначально он сам предлагал провести такую приватизацию по так называемой чешской модели, когда деньги, предназначенные для приобретения акций предприятий, переводятся каждому гражданину РФ на особый счет и не могут быть потрачены на потребительские расходы.

Ельцину такой вариант показался слишком сложным и непонятным, и он настоял на ваучерной модели. Чубайс дисциплинированно взял под козырек, тогда-то и появился знаменитый тезис «Ваучер – это две «Волги». Анатолий Борисович за все это время так ни разу и не проговорился, что взял грех Ельцина по ограблению российского населения на себя.

После 2000 года с поста негласного куратора российско-американских отношений Чубайс, конечно, был немедленно смещен, но, благодаря своим связям в российском олигархическом сегменте и вашингтонском обкоме, остался на плаву, хотя значительная часть чекистского окружения ВВП неоднократно требовала его голову.

Логично, что в этой связи есть еще один довод в пользу политической непотопляемости Чубайса. Говорят, что именно Ельцин включил Анатолия Борисовича в так называемый список «Семьи», в отношении которых Путин дал не только гарантии неприкосновенности.

Окончательно перечеркнул надежды Чубайса на возвращение на политическую авансцену провал перезагрузки российско-американских отношений с демократической администрацией Обамы, целый ряд деятелей которой был лично знаком Анатолию Борисовичу. В частности, Хиллари Клинтон, которая стала после 2009 года злейшим персональным врагом Путина.

Таким образом, нынешнее неожиданное перемещение Чубайса – это, во-первых, демонстрация окончательного неверия Кремля в какие-либо возможные позитивные сдвиги в российско-американских отношениях после 20 января 2021 года.

Но главный резон, и это уже во-вторых, все же в другом. В очень возможном случае резкого ухудшения отношений с Вашингтоном Кремль должен будет вводить в действие некий вариант мобилизационного плана в стране, в рамках которого обязательно надо будет продемонстрировать массам «внутренних супостатов» – проводников тлетворного влияния вашингтонского обкома. Естественно, такие враги должны быть широко известны российскому народу и заранее иметь дурную славу. С этой точки зрения Чубайс – идеальная кандидатура.

Если же, вдруг случится чудо и американо-российские отношения не разлетятся окончательно в клочья (а нынешний Кремль очень охоч до чудес), то выдвижение Чубайса в международные переговорщики можно будет интерпретировать как «гениальный ход» кремлевских сидельцев.