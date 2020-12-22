Директор Политехнического музея в Москве, одного из старейших музеев в мире, Юлия Шахновская после семи лет работы ушла в отставку. Новым руководителем первого в России публичного учреждения, создававшегося в XIX в. для популяризации научно-технических достижений в массах, стала Елена Проничева, сообщается на официальном сайте музея.

Коллектив музея узнал о новом назначении от статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Она подчеркнула, что за плечами нового директора Проничевой имеется опыт работы в институтах развития, также почти семь лет она возглавляла Еврейский музей и центр толерантности.

«Сегодня мы говорим о Политехническом музее как об одном из крупнейших научно-техническом музее в мире, а хотим говорить о Политехническом музее как о лучшем музее науки и техники в мире, как о музее номер один. Объем государственных инвестиций абсолютно отражает объем надежд государства на музей и его просветительскую миссию», – заявила Алла Манилова.

Объем инвестиций, о которых говорила замминистра, весьма внушительный. Музей был закрыт на реконструкцию в 2013 году. В то время стоимость контракта на строительные работы составляла 7,3 миллиарда рублей. Позже эта сумма возросла до 11,9 миллиардов рублей. Год назад были выделены дополнительные 1,5 миллиардов рублей на монтаж экспозиции в здании музея.

Музей откроется для посетителей в следующем году.

Освоение бюджетных средств доверили тогдашнему директору музея Юлии Шахновской, назначенной на должность прежним министром культуры Владимиром Мединским спустя полгода после того, как историческое здание закрыли на реконструкцию. Юлия – дочь бывшего президента компании «ЮКОС-Москва» и друга недавно назначенного спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса Василия Шахновского. До того, как стать директором, Шахновская была руководителем Фонда развития музея, учрежденного «Роснано», который возглавлял Чубайс.

Новый директор Политехнического музея Елена Проничева родилась в 1983 году, окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология». Ранее работала в комитете Государственной думы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ, с 2013 года занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Сестра Проничевой Екатерина с 2015 года занимала пост гендиректора ВДНХ, в 2018 году стала председателем комитета по туризму Москвы. Отец Елены и Екатерины – генерал армии и Герой России Владимир Проничев, бывший первый заместитель директора ФСБ, экс-глава погранслужбы и совета директоров футбольного клуба «Динамо».