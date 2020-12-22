Судостроительный завод «Океан» в городе Николаев подписал меморандум о сотрудничестве с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики о совместной деятельности по реализации проекта постройки серии кораблей класса корвет для ВМС Украины, сообщает Anadolu со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.

Николаевский завод был выбран турецкой стороной по результатам аудита технических возможностей судостроительных предприятий Украины и включен в корветную программу благодаря своим уникальным техническим возможностям, профессиональной команде и текущей программе модернизации производственных активов.

Совместная постройка корветов Турцией и Украиной будет осуществляться в рамках межправительственного военного соглашения, заключенного в октябре 2020 года в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Договор о производстве корветов и ударных беспилотников был подписан 14 декабря во время визита турецкой делегации в Киев во главе с президентом Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что подобные проекты призваны радикальным образом усилить возможности ВМС Украины. Оборонный концерн Турции разделяет мнение украинского министра, отмечая, что турецкие корветы и беспилотники помогут Киеву «укрепить безопасность страны в Черном и Азовском морях».

В 2019 году Украина провела испытания ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства, которые планируется оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По данным СМИ, сумма закупки составила $69 млн. В августе этого года президент Украины Владимир Зеленский наградилгосударственными орденами министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, пресс-секретаря президента Ибрагима Калына и генерального директора компании «Baykar», производящей ударные БПЛА, Халюка Байрактара.