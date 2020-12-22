Ведущий турецкий производитель бытовой техники Arçelik подписал сделку по покупке 60% Hitachi Global Life Solutions Inc. за 300 миллионов долларов в целях реализации своей стратегии по расширению деятельности на развивающихся рынках, сообщает Anadolu.

Arçelik и Hitachi GLS создадут в Нидерландах новую компанию, которая объединит все операции по производству бытовой техники 12 зарубежных дочерних компаний японской группы. Две производственные и 10 сбытовых компаний Hitachi GLS в Китае и Таиланде вместе с 3800 сотрудниками будут объединены в новую компанию, которая, как предполагается, будет создана во втором квартале 2021 года.

Arçelik будет использовать новое предприятие для ведения операций на рынке бытовой техники по всему миру, за исключением Японии, которую Hitachi оставил себе, говорится в заявлении турецкой компании для фондовой биржи. Общая стоимость сделки рассчитывается на безналичной и беззалоговой основе, при этом ожидается, что она будет закрыта к 1 апреля.

Левент Чакыроглу, генеральный директор материнской компании Arçelik Koç Holding, сказал, что эта инвестиция жизненно важна для глобальных устремлений турецкой компании. По его словам, в последние годы Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал высокие темпы экономического роста и стал центром нового инвестиционного потока.

«На предприятиях Koç Group говорят на 48 различных языках. В состав группы входят 64 производственных предприятия и маркетинговых компаний. В этом регионе, который мы определили как одно из стратегических направлений роста нашей группы, сотрудничество с таким сильным игроком, как Hitachi, ускорит путь глобального роста Arçelik», – отметил Чакыроглу.

Хакан Булгурлу, генеральный директор Arçelik, добавил, что рынок потребительских товаров длительного пользования в Азиатско-Тихоокеанском регионе обладает огромным потенциалом роста благодаря растущему в регионе среднему классу, росту доходов населения и развитию розничных каналов.

Согласно информации на официальном сайте корпорации, Arçelik реализует продукцию под 12 брендами, включая Beko, Flavel, Grundig и Altuş. За прошедшие годы Arçelik расширился за счет приобретений нескольких иностранных компаний, включая южноафриканскую Defy Appliances Pty Ltd. и пакистанскую Dawlance Group .