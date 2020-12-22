ПОЛИТИКА
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Армянский священник отказался пожать руку премьеру
Видео из церкви попало в сеть. На кадрах Никол Пашинян входит в храм, ставит свечу, а после протягивает руку священнику в знак приветствия. Но тот от рукопожатия отказывается и жестом показывает на выход. Позже медиа сообщили о поступивших в адрес священнослужителя угрозах. Премьер Армении прибыл в Сисиан с рабочим визитом. Местные жители пытались преградить путь его кортежу. #Армения #Пашинян #священник
Армянский священник отказался пожать руку премьеру Description: Видео из церкви попало в сеть. На кадрах Никол Пашинян входит в храм, ставит свечу, а после протягивает руку священнику в знак приветствия. Но тот от рукопожатия отказывается и жестом показывает на выход. Позже медиа сообщили о поступивших в адрес священнослужителя угрозах. Премьер Армении прибыл в Сисиан с рабочим визитом. Местные жители пытались преградить путь его кортежу. / Others
22 декабря 2020 г.
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