Армянский священник отказался пожать руку премьеру

Видео из церкви попало в сеть. На кадрах Никол Пашинян входит в храм, ставит свечу, а после протягивает руку священнику в знак приветствия. Но тот от рукопожатия отказывается и жестом показывает на выход. Позже медиа сообщили о поступивших в адрес священнослужителя угрозах. Премьер Армении прибыл в Сисиан с рабочим визитом. Местные жители пытались преградить путь его кортежу. #Армения #Пашинян #священник