ПОЛИТИКА
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Немецкий супермаркет выпустил социальную рекламу о турецких эмигрантах
По сюжету, недолюбливающий своих соседей немецкий пенсионер готовится к Рождеству. Но вдруг он узнает, что у него коронавирус. Одинокий старик оказался в изоляции. Его соседи, турецкие эмигранты, делают ему подарок: рождественский ужин. В конце ролика, в котором до этого говорили по-немецки, произносится фраза на турецком языке: «Самое прекрасное в мире – это дружба». #Германия #Рождество #Эмигранты
По сюжету, недолюбливающий своих соседей немецкий пенсионер готовится к Рождеству. Но вдруг он узнает, что у него коронавирус. Одинокий старик оказался в изоляции. Его соседи, турецкие эмигранты, делают ему подарок: рождественский ужин. В конце ролика, в котором до этого говорили по-немецки, произносится фраза на турецком языке: «Самое прекрасное в мире – это дружба». / Others
26 декабря 2020 г.
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