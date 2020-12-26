Немецкий супермаркет выпустил социальную рекламу о турецких эмигрантах

По сюжету, недолюбливающий своих соседей немецкий пенсионер готовится к Рождеству. Но вдруг он узнает, что у него коронавирус. Одинокий старик оказался в изоляции. Его соседи, турецкие эмигранты, делают ему подарок: рождественский ужин. В конце ролика, в котором до этого говорили по-немецки, произносится фраза на турецком языке: «Самое прекрасное в мире – это дружба». #Германия #Рождество #Эмигранты