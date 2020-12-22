О создании первой в Азербайджане Ассоциации русскоязычных журналистов заявил председатель новой организации Хабиль Агазаде, сообщает портал «Москва-Баку». В стране существует немало журналистских объединений, но до сих пор не было союза сотрудников СМИ, пишущих на русском языке.

«Мы решили заполнить этот пробел», – прокомментировал появление организации Агазаде, отметивший, что ее устав уже готов, и в ближайшее время Ассоциация будет зарегистрирована в министерстве юстиции республики. «После этого мы сможем приступить к полноценной работе. Планов у нас много, но одной из главных наших целей является донесение правды об Азербайджане до русскоговорящих граждан, проживающих за границей, общение с иностранными коллегами и прочее», – резюмировал председатель.

По словам Агазаде, Азербайджану, в отличие от многих других стран СНГ, удалось сохранить и русскоязычные учебные заведения, и прессу на русском языке, а теперь назрела необходимость объединить русскоязычных журналистов, работающих по нескольким направлениям: национальные СМИ на русском языке, средства массовой информации азербайджанцев за рубежом и непосредственно российские издания, зарегистрированные в России и функционирующие в Азербайджане на русском языке. Всего насчитывается около 20 таких изданий и 15 информационных агентств.

Русский является родным для сотни тысяч жителей Азербайджана. В настоящий момент в стране функционирует 341 школа, где ведется обучение на русском языке для более чем 120 тысяч детей. Более 15 тысяч азербайджанских студентов используют русский язык в качестве основного в ходе прохождения программы бакалавриата. В стране также открыты филиалы крупнейших российских университетов: МГУ им. М.В.Ломоносова и МГМУ им. И.М. Сеченова.