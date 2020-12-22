Около трети работающих россиян в 2020 году ощутили сокращение доходов, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. В опросе, проведенном в ноябре, приняли участие около 5 тыс. сотрудников и работодателей. В 2019 году о снижении доходов сообщили только 7% респондентов.

32% опрошенных подтвердили снижение доходов, у 15% из них доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11–20%, еще у 9% — на 5–10%. Из тех 32%, у кого доходы упали, 19% заявили, что они уволились по собственному желанию. Еще 18% сообщили о сокращении зарплат, 14% — об уменьшении бонусов на работе, 11% — о смене места деятельности на менее доходное.

У 38% россиян доход в этом году не претерпел никаких изменений. Рост доходов подтвержден у 30% опрошенных, тогда как в 2019 году этот показатель составил 58%. Генеральный директор российского отделения Hays Алекс Штейнгардт рассказал, что чаще всего растут зарплаты у специалистов IT-отрасли, фармацевтики, консалтинга и сферы производства медоборудования.

По данным опроса, 34% работодателей заявили, что подняли зарплаты своим сотрудникам в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году их доля составила 74%. 24% российских работодателей были вынуждены снизить зарплаты, 42% оставили их на прежнем уровне.

При этом опрос показал оптимистичный настрой российских профессионалов: большинство из них - 59% – ожидают, что в 2021 году их доходы увеличатся, 33% сотрудников предполагают, что их заработки никак не изменятся, а 8% ждут дальнейшего снижения. Интересно, что 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.

Среди основных причин экономического спада в 2020 году в России называют эпидемию коронавируса и падение цен на нефть.