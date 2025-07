В новом расследовании BBC, основанном на обнаруженных в интернете документах, утверждается, что кроме действующей обширной сети лагерей, в которых содержатся свыше миллиона человек, в Китае представителей нацменьшинств в принудительном порядке склоняют к работе на текстильных фабриках.

Полученные новые свидетельства доказательно демонстрируют, что примерно полмиллиона работников ежегодно отправляются на сбор хлопка в тяжелых физических условиях.

«На мой взгляд, последствия [данного открытия] исторические», – рассказал BBC старший научный сотрудник Фонда памяти жертв коммунизма в Вашингтоне доктор Адриан Зенц, который обнаружил документы.

По его словам, использование принудительного труда не только при пошиве одежды, но и на сборе хлопка «доказано впервые». «Это существенно меняет ситуацию. Синьцзян дает 85% китайского и 20% мирового хлопка, и каждый, кого волнует этичность поставок, должен сказать: «Так делать больше нельзя», – говорит он.

Авторы расследования, изучившие размещенные в сети правительственные документы и сообщения государственных СМИ, выяснили, что в 2018 году округи Аксу и Хотан в Синьцзян-Уйгурском автономном округе направили 210 тысяч человек «в порядке передачи рабочей силы» в распоряжение полувоенной организации «Синьцзянский производственно-строительный корпус» для сбора хлопка. В других источниках говорится, что сборщиков «мобилизовали и организовали», а затем перевезли на плантации за несколько сотен километров.

В 2020 году власти округа Аксу определили потребность собственных плантаций в сборщиках в 142,7 тыс рабочих. Как отмечает BBC, «она была удовлетворена по принципу «направить всех, кого следует».

«Упоминания о необходимости «направлять» сборщиков к «сознательному сопротивлению незаконной религиозной деятельности» указывает на то, что инструкции были разработаны применительно к уйгурам и другим мусульманам», – пишет издание.

В расследовании отмечается, что налаженная схема работает следующим образом: сначала правительственные чиновники заключают «соглашения о намерениях» с производителями хлопка, в которых оговариваются «количество, размещение и оплата труда работников». После этого последних призывают «с энтузиазмом записываться».

В МИД Китая на запрос журналистов BBC прокомментировали ситуацию так: «Работники из всех этнических групп в Синьцзяне выбирают место работы по собственной свободной воле и добровольно заключают трудовые соглашения в соответствии с законом». В ответе также сказано, что с 2014 года число бедных в Синьцзяне снизилось с почти 20% в 2014 году до менее чем одного процента сейчас.

Китайская стороны добавила, что обвинения в использовании принудительного труда «целиком сфабрикованы» Западом для того, чтобы вызвать в Синьцзяне «принудительную безработицу и принудительную бедность». «Улыбающиеся лица людей всех национальностей, живущих в Синьцзяне, являются лучшим ответом на американскую ложь и сплетни», – подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

В то же время BBC поинтересовалась у 30 ведущих мировых брендов одежды, намерены ли они после представленного расследования продолжать использовать полуфабрикаты из Китая. «Лишь четыре из них – Marks and Spencer, Next, Burberry and Tesco – ответили, что строго следят за тем, чтобы в продукции, закупаемой ими в Китае, не использовался хлопок из Синьцзяна», – написало издание.

Ранее сообщалось, что международные правозащитные организации призвали мировые бренды прекратить сотрудничество с фабриками в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, которые используют принудительный труд уйгуров, содержащихся в «лагерях перевоспитания». Они обратились к мировым брендам, таким как Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger и Calvin Klein, с просьбой приостановить сотрудничество с фабриками, которые незаконно используют труд тюрко-мусульманских меньшинств КНР. В документе говорится, что политика Пекина по принуждению к труду в «лагерях переобучения» является одним из самых грубых нарушений прав человека на почве этнической и религиозной принадлежности после Второй мировой войны.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.