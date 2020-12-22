Азербайджан и Россия согласовали местоположение совместного турецко-российского Центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и поставили об этом в известность турецкую сторону. Об этом, как сообщает Anadolu, в интервью телеканалу NTV сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, несколько десятков турецких военных уже находятся в Азербайджане и в ближайшие дни приступят к работе. «Необходимо завершение строительства центра, а также решение вопроса с размещением и принятия иных соответствующих мер для работы», – пояснил Акар.

Турецкий министр указал, что на предварительном этапе центр будет размещаться в блочно-модульном строении, а в последующем планируется построить отдельное здание.

Акар не исключил, что вопрос продления миссии турецких военных в Центре в Агдамском районе Азербайджана будет время от времени рассматриваться Анкарой.

10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы во Второй Карабахской войне. Сегодня Азербайджан обновил данные по потерям. В ходе боевых действий погибли 2802 военнослужащих, сообщили в Минобороны Республики.