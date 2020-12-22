В России происходит неостановимый отток населения с Крайнего Севера, а местные работодатели провоцируют его, понижая зарплаты и заменяя работников вахтовиками, пишет Telegram-канал «Толкователь» со ссылкой на доклад экономиста ИСЭПН РАН Марины Терентьевой из сборника материалов III Римашевских чтений (2020 год). Под регионами российского Севера понимается приарктическая дуга от Мурманска до Камчатки.

В частности, уже несколько лет остро стоит вопрос депопуляции, начавшейся в 1990-е годы, Русского Севера, куда входят Карелия, Архангельская область, Коми, Ненецкий автономный округ, Обонежье, Вологодская и Мурманская области, находящиеся в приарктической дуге. Раньше регион привлекал высокими зарплатами, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

«Избыточное предложение труда снижает реальную заработную плату, повышает уровень безработицы и с некоторым временным лагом приводит к миграционной убыли населения, а компенсирующая составляющая в северной заработной плате «съедается» за счет роста региональных цен. Поэтому длительный миграционный отток населения из северных регионов фактически означает ухудшение условий занятости и снижение северной «компенсации» в заработной плате», – пишет Терентьева.

В доказательство своих тезисов экономист привела статистику: численность трудоспособного (в возрасте 15-72 лет) населения Севера с 2010-го по 2019 год сократилась на 600 с лишним тысяч человек – с 6,277 миллионов до 5,624 миллионов. Это составляет примерно 10% от общего числа. Численность занятого населения в тот же период упала также на 10% - с 4,502 миллионов до 4,118 миллионов человек.

Одним из основных факторов оттока населения из северных районов помимо суровых климатических условий, высоких коммунальных платежей и отсутствием комфортного жилья является поведение местных работодателей, которые целенаправленно заменяют кадры временными мигрантами из других субъектов России (вахтовиками), чтобы сэкономить на трудовых издержках.

Власти пытаются удержать население с помощью программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе и в арктических регионах. Между тем, как отмечают СМИ, например, по итогам 2015 года Архангельская область была вынуждена вернуть в федеральный бюджет около 500 миллионов рублей, выделенных для переселенцев.