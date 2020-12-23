Уходящий 2020 станет самым «смертоносным годом в истории США из-за пандемии COVID-19, пишет агентство Anadolu cо ссылкой на американские СМИ.

Согласно телеканалу CBS, ожидается, что в Соединенных Штатах в текущем году будет зафиксировано более 3,2 миллиона случаев смерти.

Таким образом, количество летальных исходов в США в 2020 году как минимум на 400 тысяч или на 15% превысит показатели прошлого, причем в основном из-за пандемии коронавируса. «Это будет самый большой процентный скачок за один год с 1918 года, когда во время Первой мировой войны погибло 116 516 солдат США, а во время пандемии испанского гриппа умерло 675 тысяч американцев. Смертность в том году выросла на 46% по сравнению с 1917 годом», – утверждает «Обозреватель».

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в последнюю неделю каждые 33 секунды умирает один житель страны.

Всего в этом году COVID-19 убил более 319 тысяч американцев, и количество погибших продолжает расти. Смертность от коронавируса в этом месяце выросла до рекордного показателя. В среднем за семь дней по стране фиксируется более 2,6 тысяч смертей.

Как отмечают СМИ, ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2020 году может сократиться на целых три полных года. Несмотря на то, что в стране началась массовая вакцинация, потребуется еще несколько месяцев, прежде чем прививки остановят распространение вируса.

По данным Worldometers, количество заразившихся коронавирусом в Штатах уже превысило 18 миллионов человек. Из-за опасного заболевания скончались более 326 тысяч американцев.