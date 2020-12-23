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Почти половина палестинцев нуждаются в гумпомощи, - представитель ООН
Израиль продолжает в нарушение международного права и резолюций Объединенных наций расширять незаконные поселения и разрушать собственность палестинцев, отметил Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов
Почти половина палестинцев нуждаются в гумпомощи, - представитель ООН
Фото: Anadolu / Others
23 декабря 2020 г.

В Палестине около 2,4 миллиона человек нуждаются в помощи. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу и личный представитель генсека Объединенных наций при Палестинской администрации проинформировал Совбез ООН о том, что в следующем году число палестинского населения, которое нуждается в гуманитарной помощи, достигнет 47%.

В этой связи Младенов призвал международное сообщество оказать неотложную финансовую помощь палестинцам. Ее сумма, по его данным, должна составить 417 миллионов долларов.

По словам Младенова, Израиль продолжает в нарушение международного права и резолюции ООН незаконно расширять занятые территории. Он призвал израильские полномочные лица немедленно прекратить планирование новых поселений и разрушение палестинской собственности.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу офиса ЕС в Иерусалиме сообщало, что Евросоюз выделил палестинской администрации дополнительно 9,27 миллиона евро для поддержки медицинских расходов в больницах в оккупированном Восточном Иерусалиме. Таким образом, помощь ЕС больницам в регионе с 2012 года достигла 140 миллионов евро.

По данным информагентства, такая помощь очень важна для сектора здравоохранения Палестины, в частности в период борьбы с коронавирусом нового типа. Издание, в частности, отмечало, что «больницы в Восточном Иерусалиме составляют важный элемент палестинского сектора здравоохранения, которые представляют качественные услуги как для жителей города, так и для палестинцев из Западного берега реки Иордан и сектора Газа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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