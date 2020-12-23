ПОЛИТИКА
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Километровые пробки на дорогах из Великобритании во Францию
В английском Кенте транспортный коллапс. Ехавшие в Европу фуры застряли на трассе M20 и на близлежащем аэродроме Манстон. Пробки образовались после того, как Франция запретила грузовые перевозки из Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса. Во вторник Европейская комиссия рекомендовала прекратить действие запретов на поездки, чтобы возобновить грузовые перевозки и позволить людям вернуться домой. Лондон и Париж продолжают переговоры о перемещениях между двумя странами. Информация о новом штамме COVID за несколько месяцев до того, как вакцины станут широко доступны, посеяла новую волну паники. #Великобритания #Франция #COVID
Километровые пробки на дорогах из Великобритании во Францию / Others
23 декабря 2020 г.
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