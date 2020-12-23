ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Москве свел счеты с жизнью второй за месяц сотрудник ФСО
Это второй случай самоубийства сотрудника Федеральной службы охраны в столице России, о котором стало известно за последний месяц
В Москве свел счеты с жизнью второй за месяц сотрудник ФСО
Фото: ТАСС / Others
23 декабря 2020 г.

В Останкинском районе Москвы покончил с собой 38-летний подполковник Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.

Как отмечает издание, силовика обнаружили мертвым утром 22 декабря во доме по улице Цандера. В квартире полицейские нашли предсмертную записку, из которой следует, что суицид совершен по личным мотивам. СМИ пишут, что мужчина не смог смириться со смертью 42-летней супруги, которая умерла от сердечно-сосудистой недостаточности.

Установлено, что в момент трагедии погибший был трезвым, а в квартире находился один, следов борьбы правоохранители не обнаружили. По факту случившегося начата проверка.

В конце ноября стало известно, что другой сотрудник ФСО покончилс собой во время службы на территории Кремля. СМИ сообщали, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента России. Коллеги мужчины говорили о равнодушном отношении руководства ФСО к условиям работы сотрудника и многочисленных переработках. По их словам, в последнее время нагрузки стало больше из-за острой нехватки кадров, однако дополнительные часы никак не оплачивались и перестали учитываться для досрочного ухода на пенсию, передавала Baza.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us