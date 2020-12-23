ПОЛИТИКА
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Первый полет турецкого беспилотного вертолета Alpin
Турецкая технологическая компания Titra Teknoloji A.Ş. начала производство беспилотных вертолетов. Первый тестовый образец совершил свой первый полет. Машина может быть использована для эвакуации раненых солдат или доставки боеприпасов и провизии в труднодоступные места. Первым заказчиком станут вооруженные силы Турции. Ожидается, что беспилотный вертолет Alpin будет готов к серийному производству к концу 2021 года. #Турция #вертолет #беспилотник
Первый полет турецкого беспилотного вертолета Alpin / Others
23 декабря 2020 г.
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