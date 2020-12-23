Министр обороны Турции в своем интервью телеканалу NTV прокомментировал введение США санкций против страны. Хулуси Акар, находящийся во время эфира на военно-морской базе «Аксаз» в Мармарисе, где сейчас проходят боевые учения морских, сухопутных и воздушных сил под названием «Коготь тигра», заявил: «Надеюсь, США в скором времени откажется от своего ошибочного решения».

По словам министра, санкции Вашингтона, введенные в отношении Анкары из-за закупки российских ракетных систем С-400, наносят ущерб совместным действиям Турции и США, в особенности в рамках НАТО. «Мы искренне надеемся на то, что Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию и откажутся от этого в корне ошибочного шага. Вопрос ограничений в отношении Турции должен быть поднят как в политических, так и в военных кругах США», – сказал Акар.

Он также отметил, что власти Турции предпримут все необходимые действия по минимизации эффекта санкций США на ВС, оборонную промышленность и безопасность страны.

Глава минобороны подчеркнул, что Турция – «не та страна, интересами которой можно пренебречь»: «Речь идет о государстве, взаимодействие с которым очень важно как для Соединенных Штатов, так и НАТО в целом. Без участия и тем более в противовес ВС Турции невозможно реализовать никакого шага на Ближнем Востоке».

Между тем, после введения санкций Акар не исключает возможности поиска Турцией новых источников импорта оборонной продукции. «Мы не хотим, чтобы ситуация доходила до этого уровня. Поэтому Вашингтону необходимо исправить ошибку», – резюмировал Хулуси Акар.