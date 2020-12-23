Разоблачение российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным одного из предполагаемых сотрудников ФСБ, фигурировавших в расследовании о его отравлении, – «большой позор» для спецслужб РФ, считает Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, бывший профессор Нью-Йоркского университета, автор книги «Воры. История организованной преступности в России».

«Произошедшее – абсолютно беспрецедентно. Утечки есть всегда, ничто не остается в секрете навечно, как показала история со Скрипалями. […] Но я не могу вспомнить ни одной ситуации, когда жертва совершенного покушения связывалась бы с исполнителем этого покушения и убеждала бы его рассказать историю. Что это значит для ФСБ? Это большой позор», – сказал Галеотти в комментарии Русской службе BBC.

По его мнению, Навальному удалось продемонстрировать, какое количество сверхсекретной информации, которую можно использовать для проведения расследования,доступно в даркнете.

Галеотти подчеркнул, что такое могло произойти по нескольким причинам. «Во-первых, нужно помнить, что ФСБ – это главная и передовая служба, которая занимается именно внутренней безопасностью. Они такие политические полицейские. Поэтому они не противостоят мировым контрразведывательным службам, поэтому у них могло и не сформироваться таких жестких правил безопасности. Во-вторых, в связи с тем, что они сами себя называют «неодворянами», играть роль может и элемент некоего высокомерия. В-третьих, это первый раз, когда ФСБ столкнулась с таким типом расследований, которыми занимаются Bellingcat и их партнеры. Я уверен, что они поражены всем случившимся не меньше, чем вы все. Можно предположить, что теперь ФСБ станет намного осторожней», – добавил он.

Комментируя то, как произошедшее отразится на имидже России, Галеотти выразил уверенность, что в спецслужбах по всему миру многие считают, что то, что случилось – «очень смешно». «Я надеюсь, что люди не сделают ошибочный вывод о том, что Россия – это такая некомпетентная страна с придурочными агентами-недоучками», – подытожил Галеотти.

Главный редактор сайта Agentura.ru и соавтор книг «Новое дворянство» и «Свои среди чужих», посвященных российским спецслужбам, Андрей Солдатов также придерживается аналогичного с Марком Галеотти мнения о «беспрецендетности» случая с Навальным. По его словам, «этот звонок – уникальная история».

«В этой истории есть несколько технических моментов, которые объясняют шокирующую откровенность этого персонажа. Дело в том, что он не оперативник, а скорее технический специалист, которого привлекли для проведения операции. Поэтому довольно понятно, почему он попался на удочку и стал все это рассказывать. Потому что в операциях подобного и любого другого рода такие люди играют подчиненную роль, а оперативники решают, как и что делать», – рассказал Солдатов, подчеркнув, что разоблаченного «застали врасплох».

Российский политолог считает, что проблема заключается в том, что, «много лет назад было принято решение, что если делать выбор между эффективностью и преданностью, то преданность ценится выше». «А здесь мы видим – и видим уже много лет – что исполнителями выбираются люди, которые никогда не зададут никаких вопросов», – говорит Солдатов.

Это доказывается, как утверждает эксперт, тем, что человек, который участвовал так долго в операции против Навального, не может узнать его голос и характерных интонаций, которые знакомы всем. «Он сам себе никогда не задавал вопросов, что он делает, как он делает. Не было даже по-человечески интересно послушать, посмотреть хоть одно видео человека, который был его мишенью», – резюмировал он.

Накануне Алексей Навальный, который был ранее отравлен ядом из группы «Новичок», опубликовал 45-минутную запись беседы с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, якобы «работавшим по трусам» с целью его отравления. Он является одним из восьми сотрудников спецслуж, которые могли быть причастны к покушению на его убийство, что ранее было выяснено в ходе совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты выяснили, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера. В своем очередном видео Навальный называет имена и псевдонимы своих «недоброжелателей» и показывает их фотографии. Среди предполагаемых участников отравления фигурирует тот самый Константин Кудрявцев, которого смог разоблачить оппозиционер.