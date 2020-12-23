«Норильский никель» опубликовал новость о начале выплаты компенсаций представителям малых народов Севера после июньской аварии с разливом топлива, однако позже она странным образом исчезла не только с сайта предприятия, но и со всех новостных порталов. Копия новости доступна в кэше Google.

Средства от «Норникеля» должны были получить 699 человек: представители родовых общин и физические лица, занимающиеся рыбной ловлей в районе озера Пясино и реки Пясина. Список был согласован с представителями общин и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На компенсацию компания выделила около 174 млн рублей, выплаты должны были начаться уже на этой неделе.

«Расчет размера убытков, причиненных коренным малочисленным народам Севера (КМНС) вследствие разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), выполнялся в рамках этнологической экспертизы, организованной Проектным офисом развития Арктики. Эта работа проводилась при непосредственном участии представителей КМНС Таймыра и длилась почти полгода», – гласит сообщение на официальном сайте «Норникеля».

Координатор Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов подчеркнул, что помимо выплат были предусмотрены и другие виды поддержки коренного населения: развитие культуры, зарыбление водоемов и рекультивация земель, создание новых рабочих мест и производств.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 входящей в структуру «Норникеля» АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) произошла авария: в результате разрушения резервуара с нефтепродуктами утекло 20 тысяч тонн топлива. По данным Росприроднадзора, около 15 тысяч тонн попало в водоемы, в частности в озеро Пясино и реку Пясина, впадающую в Карское море. Ущерб от разлива был оценен в 148 млрд рублей — это восемь годовых бюджетов Норильска. Президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля этого года закон, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет страны, а не пострадавшего города.

Эксперты называют случившееся крупнейшей в Арктике экологической катастрофой и подчеркивают, что последствия данной аварии будут наблюдаться не один год.