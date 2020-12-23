Ученые, благотворители, экологи и спортсмены не будут считаться иноагентами
ПОЛИТИКА
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Ученые, благотворители, экологи и спортсмены не будут считаться иноагентамиГосдума РФ приняла во втором чтении законопроект об иностранных агентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью
Надпись "Иностранный агент" на стене офиса правозащитного центра "Мемориал" / Фото: ТАСС / Others
23 декабря 2020 г.

Неполитической считается деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность, отмечается в документе, на который ссылается «Интерфакс».

Депутаты Госдумы РФ решили внести уточнения в законопроект касательно того, что будет и что не будет расцениваться как политическая деятельность, чтобы «избежать необоснованного включения в категорию иностранных агентов НКО и общественных объединений».

Кроме того, ко второму чтению в законопроект вошла поправка о том, что маркировать информацию об иноагентах должны будут только СМИ, но не блогеры и обычные граждане. Как отмечает издание, поправки в законопроект были внесены после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

Принятый окончательно сегодня законопроект об иноагентах прошел первое чтение 8 декабря. Он предусматривает, что иностранными агентами могут быть признаны общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица, в том числе иностранные журналисты, освещающие политику.

В документе также указаны признаки отнесения физических лиц к категории «иностранных агентов», среди них – участие в политической работе в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности государства.

Признанные иноагентами должны будут раз в полгода отчитываться о своей деятельности и о тратах полученных из-за рубежа средств. Им запрещено работать в государственных и муниципальных органах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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