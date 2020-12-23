ПОЛИТИКА
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Госдума запретила разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков
Депутаты Госдумы приняли поправки к закону, который ограничивает разглашение информации о сотрудниках силовых структур. Распространять сведения об их оперативной деятельности и частной жизни отныне будет запрещено
Госдума запретила разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков
Госдума запретила разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков / Others
23 декабря 2020 г.

Российская Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Отныне в России будет запрещено публиковать и распространять какие-либо сведения о личной жизни, имуществе и родственниках работников силовых органов.

Как пишет «Коммерсант», документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Дмитрием Савельевым. В пояснительной записке сказано, что в последнее время «расширяется практика несанкционированного опубликования» сведений о частной жизни силовиков и судей, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

При этом список «защищенных» довольно обширен. По данным РИА «Новости» новый закон обеспечит неприкосновенность частной жизни сотрудников полиции, Росгвардии, Федеральной службы безопасности, службы исполнения наказаний (ФСИН), таможенников, судей, судебных приставов, сотрудников Службы внешней разведки, Росфинмониторинга, Счетной палаты, работников контрольных органов Администрации президента и ряда других должностных лиц.

Авторы закона из «Единой России» пояснили, что ранее чиновники и силовики «подвергались негативному освещению в интернете», что мешало их деятельности. Так, в последнее время российские СМИ опубликовали множество резонансных расследований о коррупции в высших эшелонах власти.

Принятый законопроект может запретить в дальнейшем подобные расследования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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