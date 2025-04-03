Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт, затронув практически весь мир — включая необитаемые острова в южной части Индийского океана.

В списке оказались австралийские острова Херд и Макдональд, расположенные более чем в 3 тыс. км от австралийского побережья, а также арктический вулканический остров Ян-Майен.

Белый дом попытался оправдать решение Трампа. Там заявили, что включение островов в перечень якобы обусловлено их территориальной принадлежностью к Австралии и Норвегии. Впрочем, на островах нет постоянного населения, и попасть туда можно лишь с разрешения властей.

Под новые тарифы попала и британская территория Диего-Гарсия, где размещены военные базы США и Великобритании. Великобритания теперь облагается 10% пошлиной, Норвегия — 15%.

Однако в этом списке есть одно примечательное исключение — Россия. Несмотря на то что Трамп ввел тарифы минимум в 10% для большинства стран, Москва избежала новых экономических мер.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что США уже наложили на Россию столь масштабные санкции, что дополнительные тарифы не имеют смысла. Тем не менее, американская торговля с Россией все еще превышает объемы торговли с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали под новые ограничения.

Левитт подчеркнула, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не включены в список, поскольку против них уже действуют жесткие санкции.

После вторжения в Украину объем торговли между США и Россией рухнул с $35 млрд в 2021 году до $3,5 млрд в прошлом году. Москва настаивает на частичном снятии санкций в рамках переговоров о перемирии, но эти переговоры зашли в тупик.

Трамп, в свою очередь, на прошлой неделе пригрозил России дополнительными санкциями, включая вторичные тарифы на нефть. Он также выразил недовольство недавними заявлениями Владимира Путина по Украине, заявив, что они его «разозлили».

Еще два крупных исключения в тарифной политике Трампа — Канада и Мексика. Однако Белый дом подтвердил, что это связано с тем, что на них уже распространяются 25-процентные тарифы, введенные ранее.