Конституционный суд Молдовы повторно отказался приостанавливать действие закона, вернувшего русскому языку статус языка межнационального общения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В суд поступила жалоба от членов оппозиционной проевропейской партии «Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Марии Чобану. Депутаты потребовали провести проверку на предмет нарушения законом Конституции и приостановить его действие до завершения разбирательства. По их словам, данный законопроект ставит в привилегированное положение русскоязычных жителей Молдовы и снижает необходимость изучения государственного языка национальными меньшинствами страны.

В ответ на жалобу парламентариев на сайте Конституционного суда было опубликовано следующее сообщение: «Конституционный суд постановил отказать в запросе о приостановке действия закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит».

Ранее КС уже отказал в аналогичной жалобе депутату Октавиану Цыку, который является лидером выступающей за объединение с Румынией партии Национального единства. Цыку считает, что закон «был принят без соблюдения процедурных норм, противоречит Декларации о независимости и многим положениям Конституции». Свое решение суд обосновал отсутствием существенных аргументов со стороны депутата.

В 2018 году русский язык потерял особый статус в Молдове, где на нем говорят порядка трети населения. Новый закон о статусе русского языка, принятый 16 декабря этого года, обязывает отвечать госслужащих по просьбе граждан на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается молдавский. Гражданам гарантируется право на получение образования на государственном и русском языках, также власти, согласно закону, должны создать условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики.