В России за шесть лет значительно сократилась численность бюджетников. Причиной увольнения 61,3% младшего медперсонала и 32,6% соцработников стали майские указы 2012 года, в которых президент РФ Владимир Путин потребовал повысить зарплаты сотрудникам здравоохранения и социальных учреждений, пишет издание Finanz.Ru.

Региональные власти, не имея «реальных ресурсов на то, чтобы профинансировать повышение уровня жизни», инициировали волну увольнений в здравоохранении и социальной сфере, чтобы выполнить требования майских указов, в частности, повысить зарплаты младшего и среднего медперсонала, социальных работников и школьных учителей до средней з/п по региону. Врачи, научные сотрудники и преподаватели вузов, согласно указу президента, к 2018 году должны получать в два раза больше средних выплат по региону.

С 2013 по 2019 год численность младшего медперсонала в России сократилась почти в три раза – на 61,3%; социальных работников стало меньше на 32,6%, общая численность бюджетников за шесть лет сократилась на 14,5%, сообщает Счетная палата по итогам проверки выполнения указов президента.

Как отмечает Finanz.Ru, достичь желаемого уровня повышения зарплат при этом не удалось. Зарплаты в 2012-2019 годах в сфере образования выросли в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг – в 2,1 раза, у 7 из 12 категорий бюджетников доходы до определенных президентом показателей к 2018 году не поднялись.

У четырех категорий бюджетников зарплаты не достигли заданного уровня и по сей день. «По ряду категорий недостижение целевых показателей носит системный характер. Например, по младшему медперсоналу и социальным работникам они были достигнуты только однажды», – прокомментировала ситуацию Счетная палата РФ.

Для того чтобы повысить зарплаты бюджетникам, также использовалась оптимизация труда в бюджетных учреждениях, но из-за отсутствия обязательных требований к нормированию труда нагрузка на персонал возросла: один соцработник был загружен на 66,7% больше.