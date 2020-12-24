Анкара надеется, что в предстоящем 2021 году в отношениях с США и странами Европы откроется новая страница. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, курс Анкары на многовекторное политическое, экономическое и оборонное сотрудничество не является альтернативой укоренившимся связям с США. «Надеемся также, что в ЕС в самом скором времени откажутся от стратегической недальновидности в вопросе дистанцирования от Турции», – отметил он.

«Развивая наши отношения с Европой и Соединенными Штатами Америки, мы никогда не будем игнорировать тюркский мир, Азию, Латинскую Америку и Африку. Однако, несмотря на все наши усилия, 2020-й стал годом, когда наши отношения с Европой и США испытывались искусственной повесткой дня», – подчеркнул Эрдоган.

Комментируя проблему Восточного Средиземноморья и закупленных у России С-400, президент отметил, что Турция столкнулась в данном случае с двойными стандартами. «В новом году мы хотим открыть новую страницу в наших отношениях с США и Европой», – добавил он.

Президент Эрдоган также призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к объективному отношению к Анкаре. «Если в ЕСПЧ хотят, что бы в Турции уважали позицию этой судебной инстанции, то, в первую очередь, должны устранить противоречия в вердиктах», – сказал он.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция сегодня вселяет надежду всем тем в мире, кто сталкивается с несправедливостью. «Сегодня, когда речь идет о Турции, в первую очередь, на ум приходит человечность, справедливость, достойная внешняя политика», – сказал президент и добавил: «Турция вселяет надежду во всех угнетенных и жертв. Она демонстрирует стойкость, не бросая при этом вызов всему миру. Возвышаясь, Турция подвергается все большим атакам. Тот факт, что на международной арене, напоминающей шахматную доску, Турция задает правила игры, раздражает тех, кто подпитываются конфликтами и хаосом».