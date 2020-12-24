ПОЛИТИКА
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В Приморье у прорыва трубы образовалась очередь на фотосессию
Прорыв водопровода в районе Богатинского водохранилища во Владивостоке стал популярным местом для фотографий в Instagram. За три дня на трубе образовалась наледь высотой с двухэтажный дом. Местные жители рассказывают, проблеме уже несколько лет. Летом на месте прорыва трубы появляется высокая радуга, которая становится фоном для новых фотографий. Администрация водоканала обещает начать ремонтные работы по замене аварийного водовода в ближайшее время.#Приморье #лед #авария
Во Приморском крае на месте прорыва трубы образовалась очередь на фотосессию / Others
24 декабря 2020 г.
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