ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Более 1,67 млн жителей Индии умерли из-за загрязнения воздуха в 2019 году
В Индии побит антирекорд 2017 года, когда из-за чрезмерного загрязнения атмосферы скончались 1,24 миллиона жителей страны. «Эти 1,67 миллиона погибших от вредоносного воздуха составили 18% всех смертей за год», – отмечается в докладе экспертов
Более 1,67 млн жителей Индии умерли из-за загрязнения воздуха в 2019 году
Фото: Reuters / Others
24 декабря 2020 г.

Загрязненный воздух в Индии в 2019 году стал причиной преждевременной смерти более 1,67 миллиона человек. К такому выводу пришли специалисты Совета медицинских исследований Индии, Фонда здравоохранения населения и Центра мониторинга за загрязнением окружающей среды Бостонского колледжа, которые провели исследование масштабов причиненного материального ущерба и влияния экологических проблем на смертность.

Как пишет Reuters со ссылкой на доклад The Lancet, таким образом был побит антирекорд 2017 года, когда из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды скончались 1,24 миллиона жителей Индии. «Эти 1,67 миллиона погибших от вредоносного воздуха составили 18% всех смертей за год», – отмечается в докладе.

Согласно результатам исследования, материальный ущерб от загрязнения в Индии достиг 36,8 миллиарда долларов. Доля жертв поллюции воздуха в общем числе смертей в стране в прошлом году составила 17,8%, а материальный ущерб равен 1,36% ВВП страны. Заболевания и смертность, вызванные аэрозольными загрязнениями, обошлись системе здравоохранения Индии в 12 миллиардов долларов.

Авторы доклада указывают, что загрязнение атмосферы становится причиной хронической обструктивной болезни легких, респираторных инфекций, рака легких, сердечных заболеваний, инсультов, диабета и неонатальных осложнений.

По данным швейцарской технологической компании IQAir, контролирующей качество воздуха, в настоящее время три крупнейших мегаполиса Индии – Нью-Дели, Калькутта и Мумбаи – входят в список 20 самых загрязненных городов мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us