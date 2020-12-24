Загрязненный воздух в Индии в 2019 году стал причиной преждевременной смерти более 1,67 миллиона человек. К такому выводу пришли специалисты Совета медицинских исследований Индии, Фонда здравоохранения населения и Центра мониторинга за загрязнением окружающей среды Бостонского колледжа, которые провели исследование масштабов причиненного материального ущерба и влияния экологических проблем на смертность.

Как пишет Reuters со ссылкой на доклад The Lancet, таким образом был побит антирекорд 2017 года, когда из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды скончались 1,24 миллиона жителей Индии. «Эти 1,67 миллиона погибших от вредоносного воздуха составили 18% всех смертей за год», – отмечается в докладе.

Согласно результатам исследования, материальный ущерб от загрязнения в Индии достиг 36,8 миллиарда долларов. Доля жертв поллюции воздуха в общем числе смертей в стране в прошлом году составила 17,8%, а материальный ущерб равен 1,36% ВВП страны. Заболевания и смертность, вызванные аэрозольными загрязнениями, обошлись системе здравоохранения Индии в 12 миллиардов долларов.

Авторы доклада указывают, что загрязнение атмосферы становится причиной хронической обструктивной болезни легких, респираторных инфекций, рака легких, сердечных заболеваний, инсультов, диабета и неонатальных осложнений.

По данным швейцарской технологической компании IQAir, контролирующей качество воздуха, в настоящее время три крупнейших мегаполиса Индии – Нью-Дели, Калькутта и Мумбаи – входят в список 20 самых загрязненных городов мира.