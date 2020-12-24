Госдепартамент США обвинил Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в отравлении одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального.

«Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервнопаралитическое вещество «Новичок» для отравления господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме как участие и ответственность за это российских властей», – сказали представители Госдепа новостному сайту The Hill.

В ведомстве убеждены, что власти РФ пытаются убедить мир в том, что якобы не причастны к этому инциденту. «Россия выдвинула множество теорий заговора, многие из которых противоречат друг другу. Посмотрим правде в глаза, цель этих теорий – не что иное, как попытка Москвы отвлечь внимание от многих серьезных вопросов, на которые она должна ответить», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе также пояснили, что США полностью доверяют октябрьским выводам Организации по запрещению химического оружия об использовании «Новичка», напомнив, что отравление Навального нервнопаралитическим ядом подтвердили лаборатории Германии, Франции и Швеции.

Ранее Алексей Навальный опубликовал 45-минутную запись беседы с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, якобы «работавшим по трусам» с целью его отравления. Он является одним из восьми сотрудников спецслужб, которые могли быть причастны к покушению на его убийство, что ранее было выяснено в ходе совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты выяснили, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера. В своем очередном видео Навальный называет имена и псевдонимы своих «недоброжелателей» и показывает их фотографии. Среди предполагаемых участников отравления фигурирует тот самый Константин Кудрявцев, которого смог разоблачить оппозиционер.

Президент РФ Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». Он подчеркнул, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, так как его поддерживают секретные органы США. Однако, по словам Путина, «это совсем не значит, что его травить нужно».

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в СССР в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

В ноябре 2019 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласились расширить «Список 1» запрещенных химикатов в рамках соответствующей Конвенции, включив туда вещества группы «Новичок». Этот запрет вступил в силу 7 июня 2020 года.

Использование любого химического вещества в качестве оружия противозаконно согласно Конвенции о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.