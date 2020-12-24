Грузия на протяжении веков играет важную посредническую роль в регионе и не должна оставаться безучастной к инициативе формирования Кавказской платформы. С соответствующим заявлением на конференции послов страны в режиме видеосвязи выступила президент Саломе Зурабишвили, которую цитирует Anadolu.

Она также подчеркнула, что Грузия продолжит придерживаться курса на интеграцию в НАТО и ЕС, а также выразила удовлетворение соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, остановившим кровопролитие между Азербайджаном и Арменией.

«Сожалеем, что Грузия не сыграла активную посредническую роль в урегулировании этого конфликта. Грузия на протяжении веков играла активную посредническую роль в регионе. Необходимо усилить работу в этом направлении», – отметила президент.

Кроме того, Зурабишвили заявила, что Грузия не останется безучастной к инициативе формирования Кавказской платформы. «Надеемся, что в 2021 году удастся оживить ситуацию в регионе», – сказала она.

11 декабря Саломе Зурабишвили на первом заседании парламента нового созыва выступила с идеей о создании «Кавказской мирной платформы». По ее словам, платформа может объединить кавказские страны, иностранные акторы и международные организации.

«Эта платформа может упростить реализацию совместных инфраструктурных, экономических и культурных проектов, а также усилить потенциал региона для выполнения им роли транспортного, коммуникационного и энергетического хаба», – считает она.

Зурабишвили отметила, что с учетом новых реалий в регионе Грузия должна восстановить историческую роль и выполнять функцию соединительного моста на Кавказе.

Параллельно с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею Баку о создании «платформы шести» для обеспечения региональной безопасности. В нее могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения.

«Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, чтобы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня», – отметил Эрдоган.