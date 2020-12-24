Власти Казани в преддверии Нового года подготовили традиционные подарки для школьников на 21 миллион рублей, однако открытки с пожеланиями на татарском языке содержали орфографические ошибки, сообщает Idel.Реалии. На ошибки в правописании первой обратила внимание драматург и писатель Сумбуль Гаффарова.

Тендер на изготовление 152 992 подарочных наборов со сладостями стоимостью 138,04 рублей каждый выиграла компания ООО «ЛюксТоргСПМ». Представители фирмы подтвердили, что праздничная продукция их производства, но от других комментариев отказались. Всего на новогодние подарки для детей казанская мэрия выделила 21 миллион рублей.

Мэрия Казани принесла извинения родителям и детям в связи с инцидентом. «При согласовании заказа были допущены ошибки. Лица, отвечающие за исполнение заказа, будут привлечены к ответственности. Приносим искренние извинения перед детьми и родителями», – гласит заявление властей.

Проблема сохранения татарского языка актуальна для Татарстана. Несмотря на то, что он является государственным в республике, с 2017 года татарский преподается в школах только на добровольной основе.

Ранее СМИ сообщали о том, что новый торговый центр KazanMall, который официально открылся в столице Татарстана 4 декабря, не включил государственный язык республики в визуальную навигацию, а в Набережных Челнах в мэрию от бизнесменов, не желающих переводить афиши и вывески на татарский язык, поступили просьбы смягчить законы.