«Регионы Северного Кавказа лидируют в российском рейтинге по проценту инвалидов», – заявили в начале 2020 года в федеральном бюро медико-социальной экспертизы.

Больше всего инвалидов среди республик СКФО в Чечне – 18% от численности населения. Далее в списке Ингушетия – 17%, затем Карачаево-Черкесия и Дагестан – по 14% в обеих республиках.

По данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ), в Чечне на 1 октября 2020 года 171 тыс. инвалидов. Из них 109 тыс. женщин, свыше 62 тыс. – мужчины. Больше 84 % людей в Чечне признали инвалидами по причине так называемых «Общих заболеваний». 14 % составляют инвалиды с детства, и меньше 1 % – люди, получившие военные травмы.

В разные годы власти объясняли высокий уровень инвалидности в Чечне последствиями двух войн. Но почему в статистике такой мизерный процент людей, получивших инвалидность из-за военных травм? Давайте смотреть на примере.

По данным издания «Фонтанка», в 2017 году в Чечне освидетельствовали почти 30 тыс. человек. «Седьмой части справок не выдали. Впервые процедуру прошли больше 7,5 тысячи человек. Остальные пришли повторно для подтверждения статуса. Доказывать инвалидность приходится даже тем, кто лишился рук или ног, если это произошло не во время военных действий. А война в Чечне под них не подпадает. Это была контртеррористическая операция. Возможно, именно этим объясняются указанные в статистике ничтожные 0,7% военных травм и заболеваний, полученных в период военной службы. Соответственно, выплаты жертвам той «операции» тоже невоенные», – говорится в статье издания «Фонтанка».

Чеченский общественник Сайпуддин Гучигов в беседе с «АиФ-СК» говорил, что в Чечне инвалид – это не только человек, потерявший конечности во время военных действий, но и пострадавший психически, с так называемым послевоенным синдромом. По словам Гучигова, во время войн жителям Грозного приходилось пить отравленную воду из реки Нефтянка, которая протекает поблизости.

«Здесь разбомбили химзаводы, а реагенты попадали в почву. От загрязнений почвы и воздуха тогда страдали жители Грозного, Аргуна, Гудермеса, Урус-Мартана и села Пригородного. Вот и результат – в Чечне уровень инвалидности намного больше, чем в других регионах, даже соседних. У многих – онкологические заболевания», – говорит Сайпуддин Гучигов в разговоре с «АиФ-СК».

Но находятся и те, кто в попытке иметь дополнительный доход могут «купить» себе инвалидность либо просто имитировать ее. Похожую историю раскрыли в Чечне в 2019 году. Жительница республики Лизан Исакова около пяти лет притворялась инвалидом – сначала говорила, что она парализована, затем и вовсе жаловалась на потерю зрения.

Обман вскрылся после того, как чеченский канал «ЧГТРК Грозный» опубликовал видео со скрытых камер, установленных в квартире у Исаковой. На кадрах она свободно ходит по квартире, убирается и разговаривает с подругами. При этом, как только к женщине приходят гости, она сразу ложится в кровать и делает вид, что не может двигаться.

После публикации этого видео Исакову задержали. А чеченские власти во всем случившемся обвинили правозащитный центр «Мемориал», который оказывал юридическию помощь «инвалиду». Сами правозащитники говорят, что добивались улучшения жилищных условий Исаковой на основании справки об инвалидности, которую ей выдал Минздрав республики. В сентябре этого года суд в Чечне признал виновными в мошенничестве Лизан Исакову и ее сына. Обоих приговорили к четырем годам колонии. Открыто ли дело против тех, кто незаконно выдал Исаковой справку об инвалидности, – неизвестно.

Есть и другая категория жителей Чечни, которая считает своим моральным правом получать ежемесячные выплаты от государства, хоть и обманным путем. Объясняют свои действия они последствиями войн. Помимо десятков тысяч погибших мирных жителей, реальных случаев инвалидности и поствоенного синдрома, многие чеченцы полностью лишились своего жилья. До сих пор многие так и не получили соответствующей компенсации ущерба. Об этом в разговоре с TRT на русском рассказала и жительница Грозного Фатима М., которая из соображений безопасности попросила не называть ее фамилию.

«Во время войны наш дом был разрушен почти полностью. Восстановлению он не подлежал, его пришлось сносить и заново строить новый. Нам повезло, какие-то сбережения у нас были в тот момент. Помогли и родственники, и друзья, взяли у них деньги в долг. Дом мы построили, но помню, что денег на отопление у нас все равно не хватило. Года два мы просто держали буржуйки, чтобы не замерзнуть», – вспоминает Фатима. У Фатимы с мужем трое детей. Физических и психологических болезней ни у кого из членов семьи нет, но пособие по инвалидности они получают уже несколько лет.

«Да, я сделала инвалидность себе и сыну. Получаю деньги каждый месяц, и мне ничуть не стыдно. Нам выплатили компенсацию за наш разрушенный дом в 300 тысяч рублей. Мало того, что эти деньги буквально пришлось выбивать от властей, так их и хватило еле-еле только на основание дома. А за разрушенную квартиру нам пока вообще ничего не возместили. Власти построили новый дом на месте нашей многоэтажки и приписали к нему «Строение А». А квартиры в этом доме начали продавать по высокой цене», – говорит жительница Грозного.

В республике Дагестан, где не было военных действий, также высокие цифры по инвалидности. Справки 1-й, 2-й или 3-й группы там получили больше 306 тыс. человек.

О многочисленных случаях незаконного получения инвалидности в регионе власти Дагестана заговорили в 2018-м году. Тогдашний глава региона Владимир Васильев рассказал, что из 300 тыс. инвалидов в реестре не видно около 70 тыс. При этом все эти люди получают ежемесячные пособия.

В том же 2018 году стало известно, что бюро медико-социальной службы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек. Против бывшего главы бюро и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В рамках этого же дела был арестован брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова – Раджаб.

«Руководители бюро привлекли к участию в преступном сообществе подчиненных из числа врачей-экспертов, медсестер и других работников возглавляемых ими подразделений, а также гражданских лиц и работников медучреждений», – цитировала «Российская газета» управление Следственного комитета по Дагестану.

Уже в 2019 году власти Дагестана отчитались, что за счет упорядочивания системы признания инвалидности удалось сохранить 1,7 млрд рублей.

Политолог Денис Соколов считает, что «левые инвалидности» в регионах Северного Кавказа – проблема не первой важности. Резкая борьба с этим явлением, по мнению Соколова, может привести к тому, что людям будет нечем платить за свет и за газ.

«В принципе, я бы любое сокращение доходов в регионах рассматривал бы только в контексте предварительного компенсационного повышения доходов. То есть, к примеру, хорошая квалификация доктора должна вести к большой зарплате. И если эти вещи решить, то потом можно сказать – давайте честно назначать инвалидности», – считает Денис Соколов.