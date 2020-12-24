Под звуки сирен в последний путь проводили коллегу водители скорой помощи в Сочи

В соцсетях появилось видео, на котором около десяти машин скорой помощи проехали с сиренами по городу Сочи. Так медики проводили в последний путь умершего коллегу – водителя. Министерство здравоохранения Краснодарского края начало служебную проверку. Чиновники опасаются, что сирены могли испугать жителей района. #Сочи #похороны #скорая