ПОЛИТИКА
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Под звуки сирен в последний путь проводили коллегу водители скорой помощи в Сочи
В соцсетях появилось видео, на котором около десяти машин скорой помощи проехали с сиренами по городу Сочи. Так медики проводили в последний путь умершего коллегу – водителя. Министерство здравоохранения Краснодарского края начало служебную проверку. Чиновники опасаются, что сирены могли испугать жителей района. #Сочи #похороны #скорая
Под звуки сирен в последний путь проводили коллегу водители скорой помощи в Сочи / Others
24 декабря 2020 г.
Истории
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