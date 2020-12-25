Из-за сильного ливня жители дагестанского Хасавюрта пустились вплавь

Проливной дождь подтопил улицы Хасавюрта. Жители города не впали в отчаянье, а решили «оседлать волну» и использовать улицы как каналы. На кадрах, попавших в сеть, видно мужчину, который плывет на надувной лодке, прицепившись к легковому автомобилю. Другой местный житель передвигался на лодке самостоятельно при помощи весел. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан заявило, что в регионе прошли «небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега». #Россия #Хасавюрт #потоп