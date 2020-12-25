ПОЛИТИКА
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Из-за сильного ливня жители дагестанского Хасавюрта пустились вплавь
Проливной дождь подтопил улицы Хасавюрта. Жители города не впали в отчаянье, а решили «оседлать волну» и использовать улицы как каналы. На кадрах, попавших в сеть, видно мужчину, который плывет на надувной лодке, прицепившись к легковому автомобилю. Другой местный житель передвигался на лодке самостоятельно при помощи весел. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан заявило, что в регионе прошли «небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега». #Россия #Хасавюрт #потоп
Из-за сильного ливня жители дагестанского Хасавюрта пустились вплавь / Others
25 декабря 2020 г.
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