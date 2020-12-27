Как в Нью-Йорке готовятся проститься с 2020?

В Нью-Йорк доставили табло с цифрами 2021. Официальный веб-сайт Таймс-сквер сообщает: знаменитые семифутовые цифры традиционно завершат свое путешествие на вершину 25-этажного небоскреба One Times Square, где загорятся в полночь 31 декабря. Наблюдать за этим можно будет онлайн. Празднование Нового года в Нью-Йорке в условиях пандемии впервые за 114 лет пройдет без многотысячной толпы зрителей, так как количество людей на Таймс-сквер ограничат #НьюЙорк #НовыйГод #праздник