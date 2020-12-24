Экс-глава «Роснано», а ныне представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского во лжи. Об этом он написал на своей странице в Facebook, призвав экс-главу ЮКОСа извиниться после его заявления об обстоятельствах встречи с президентом Борисом Ельциным в 1996 году.

Ранее Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал, что перед президентскими выборами представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Ельциным, сообщает РБК. По словам бизнесмена, на ней предприниматели намеревались убедить президента не идти на поводу у силовиков, которые из-за низкого рейтинга Ельцина хотели отменить предстоящие выборы, запретить КПРФ и ввести режим чрезвычайного положения.

Ходорковский считает, что если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков». По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства. «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу», – сказал бывший директор ЮКОСа.

В ответ Чубайс, по словам Ходорковского, якобы сказал: «Это вам надо, мне это не надо, у меня все хорошо. Вам надо – платите». Как утверждает Ходорковский, Чубайсу заплатили примерно 2 или 3 миллиона долларов в обмен на организацию встречи представителей бизнеса с Ельциным. Сам бизнесмен, по его словам, из названной суммы заплатил около полумиллиона.

В ответ Чубайс заявил, что Ходорковский фактически обвинил его во взятке и заявил, что все было «совсем не так». «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете. Борис Николаевич действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял такое решение и начал его реализовывать. Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996 тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», – написал он.

По его словам, в ходе встречи, которая состоялась 19 марта, представители бизнеса якобы предложили Ельцину свою поддержку, но сказали, что предвыборную кампанию придется начинать заново. Чубайс отметил, что тогда он действительно «потребовал от бизнеса три миллиона долларов», но не ему самому, а на «организацию предвыборной кампании».

«Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное, совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться – слабо?», – заявил Чубайс.

Ходорковский, в свою очередь, предположил, что Чубайс «играет на стороне Кремля». По словам бизнесмена, он не впервые рассказывает об этих событиях и сам Чубайс даже давал пояснения по ситуации, а теперь называет его лжецом. «За то, что Вы мой рассказ про тот Ваш честный и публичный заработок восприняли как рассказ о взятке, – извините», – резюмировал Ходорковский.